В России оценили наследника «Солнцепека»

Эксперт Корнев: новая ТОС-3 «Дракон» может получить новые боеприпасы

Новая тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон», которая станет «наследником» систем ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка», может получить новые боеприпасы. Возможности машины оценил редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями».

Главным отличием ТОС-3 от «Солнцепека» стало уменьшенное количество направляющих для пуска ракет. Также они стали длиннее. Гусеничное шасси «Дракона» прикрыли блоками динамической защиты «Реликт», а пакет направляющих получил решетчатые экраны для защиты от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников снарядов.

«Сокращение количества направляющих говорит о том, что даже такого количества боеприпасов будет достаточно для выполнения боевой задачи. Это может свидетельствовать об улучшении точности», — сказал эксперт.

Также он отметил, что удлиненные направляющие могут говорить о применении новых термобарических снарядов с более эффективным топливом, которые увеличат дальность стрельбы ТОС.

ТОС-3 «Дракон» впервые показали в ходе мероприятий, посвященных 45-летней годовщине со дня образования первой гвардейской мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты в Саратовской области. Издание TWZ допустило, что установка объединяет защищенность «Солнцепека» и дальность «Тосочки».