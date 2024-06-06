Власти Литвы за месяц лишили ВНЖ или наказали иначе тысячи иностранцев

В мае МВД Литвы лишило ВНЖ или наказало иначе более 3 тысяч иностранцев

В мае департамент миграции при МВД Литвы лишил вида на жительство (ВНЖ) или наказал иначе за нарушения миграционного законодательства более трех тысяч иностранных граждан. Об этом сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

По данным МВД, миграционная служба аннулировала ВНЖ, выданные 1483 иностранцам. Уточняется. что большая часть разрешений была отменена в связи с истечением срока трудового договора с местным работодателем, а 12 человек лишились права на проживание в республике как лица, представляющие угрозу нацбезопасности.

Ведомства также отказалось выдавать или продлевать временный ВНЖ 484 людям, из них 31 человеку — как угрожающему нацбезопасности. Кроме того, еще 1216 иностранцам было отказано во въезде в Литву.

Ранее сообщалось, что власти Латвии выдали распоряжения о выезде 34 гражданам России, не выполнившим требования получения ВНЖ в соответствии с поправками к закону республики об иммиграции.