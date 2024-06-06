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19:00, 6 июня 2024Мир

Захарова пригрозила Польше ответом на ограничения для дипломатов

Захарова: Польше не понравится ответ РФ на ограничения передвижения дипломатов
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Польше не понравится ответ Москвы на решение Варшавы ограничить передвижения российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости.

«Аналогичные меры, неважно, зеркальные, симметричные, ответные, они будут приняты в отношении польских дипломатов, а им это ой как не понравится», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

30 мая посольство России в Варшаве получило ноту об ограничениях на передвижение российских дипломатов в Польше.

Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что введенные ограничения осложнят работу дипмиссии, но не критично.

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      Лина Пивоварова
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