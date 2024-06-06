Мэр олимпийской деревни в Сочи высказалась об условиях проживания на ОИ-2024

Мэр олимпийской деревни в Сочи Журова: МОК ставит условия проживания на ОИ-2024

Условия проживания спортсменов во время Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже во многом определяет Международный олимпийский комитет (МОК), утверждает мэр Горной олимпийской деревни в Сочи в 2014 году, депутат Госдумы Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она рассказала, какие критерии ставят перед организаторами.

МОК устанавливает строгие стандарты

«В 2014 году я стала мэром олимпийской деревни. Моя зона ответственности была олимпийские деревни. Для меня было важно объединить лучший опыт и те стандарты, которые есть у МОК. У МОК достаточно спартанские стандарты, и дальше город-организатор может чуть улучшать эти стандарты. В дальнейшем у олимпийской деревни разное назначение. Выигрышно, когда это становится хорошим отелем, апартаментами или квартирами, которые будут продаваться. Если это временные строения, тогда вообще никто не переживает», — объяснила она.

Светлана Журова поделилась опытом жизни в различных олимпийских деревнях во времена своей спортивной карьеры. По ее словам, далеко не всегда у участников соревнований были хорошие условия проживания, поскольку местные власти не планировали в дальнейшем развивать эту инфраструктуру.

Про мебель — это как кто экономит. У нас [в Сочи] было условие, чтобы были очень удобные кровати, мы это выдержали. И у нас были комфортные комнаты, потому что теперь это все отели разного уровня. Мы поэтому и строили качественно и хорошо, потому что знали, что нам это использовать годы, поэтому некачественно делать не было смысла Светлана Журова мэр Горной олимпийской деревни в Сочи в 2014 году

Спортсмены могут улучшить условия проживания

Депутат отметила, что участники Олимпиады проводят много времени в олимпийской деревне, поскольку соревнования и тренировки у них проходят не каждый день. Также она добавила, что существует практика, когда представители некоторых спортсменов докупают в номера необходимые вещи и оборудование в зависимости от потребностей.

«Дополнительным благоустройством своего проживания занимается делегация. То, что сейчас увидят журналисты или спортсмены за два месяца до Олимпиады, не факт, что за две недели это не изменится. Очень много зависит от руководителя делегации», — заключила она.

В олимпийской деревне в Париже спортсменов ждут апартаменты площадью 12 квадратных метров на двоих, две комнаты и один санузел, пишет Sports.ru. Внутри не оборудованы кухни, не установлены телевизоры и кондиционеры, несмотря на прогнозы жаркого лета. Последнее стало принципиальным решением властей. Они сделали дополнительную изоляцию фасадов, а также провели систему водяного охлаждения.

В мае также сообщалось, что спортсменов ждут «антисекс»-кровати. Спальные места будут сделаны из картона и рассчитаны на одного человека. Организаторы связывают такое решение заботой об экологии. Аналогичные кровати представляли на Олимпиаде в Токио в 2021 году. Тогда это объясняли антиковидными ограничениями.