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06:34, 7 июня 2024Наука и техника

Поддержка ИИ появится на дешевых смартфонах

Oppo пообещала добавить ИИ во всем смартфоны, включая дешевые аппараты

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Китайская компания Oppo рассказала о появлении функций искусственного интеллекта (ИИ) на своих устройствах. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте фирмы.

Ранее в Oppo обещали, что создадут центр исследований и разработок для создания ориентированного на пользователя опыта ИИ. В компании подчеркнули, что функции искусственного интеллекта будут доступны на всех смартфонах бренда, а не только на флагманских гаджетах.

«Впервые в отрасли Oppo внедряет генеративный искусственный интеллект во всей линейке продуктов», — отметил представитель Oppo Билли Чжан. Таким образом, новые функции появятся на всех устройствах бренда, включая дешевые аппараты.

В компании рассказали, что сотрудничают в вопросе развития ИИ с корпорациями Microsoft и MediaTek. В том числе, обсуждаются вопросы быстрой передачи данных между смартфоном и компьютером. В заключении в Oppo отметили, что первые ИИ-функции будут доступны на фирменных телефонах примерно 50 миллионам пользователей к концу 2024 года.

В конце мая обозреватель Bloomberg Марк Гурман заявил, что ИИ от Apple будет работать на iPhone 15 Pro и более новых устройствах. Таким образом, все функции ИИ не будут доступны на более старых iPhone.

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      Андрей Ставицкий
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