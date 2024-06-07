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10:42, 7 июня 2024Бывший СССР

Алиев рассказал о холодной войне стран ЕС против Азербайджана

Алиев: три страны-члена Евросоюза объявили Азербайджану холодную войну

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Несколько стран Евросоюза (ЕС) ведут холодную войну против Азербайджана. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, передает Trend News Agency.

По его словам, ряд стран, являющихся членами ЕС, стали необоснованно нападать на Баку, называя «белое черным, а черное белым». Алиев добавил, что в основе этого «лежат личные болезненные амбиции», а не нормы международного права.

«К сожалению, некоторые страны, стремящиеся занять особое место в Европе, смогли даже сколотить антиазербайджанскую группировку. Сегодня по меньшей мере три страны-члена Евросоюза объявили Азербайджану холодную войну», — рассказал президент Азербайджана.

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Ранее Алиев называл цели трехсторонней встречи представителей ЕС, США и Армении. Он заявлял, что данные переговоры направлены на изоляцию Азербайджана.

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      Екатерина Грищенко
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