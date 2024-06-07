Бывший боксер из США объяснил любовь американцев к Нурмагомедову

Боксер Джонсон заявил, что в США любят Хабиба Нурмагомедова за то, что он воин

Бывший американский боксер Кевин Джонсон объяснил любовь американцев к экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Он просто такой парень. Он скромный, приземленный, без предубежденний и в то же время воин!», — заявил спортсмен. Он согласился с бывшим президентом США Дональдом Трампом в том, что Нурмагомедов — один из величайших бойцов всех времен.

Ранее Трамп назвал Нурмагомедова одним из величайших бойцов всех времен. Он рассказал о встрече со спортсменом на турнире UFC в Нью-Джерси, назвав Нурмагомедова очень умным парнем, которого ждет большое будущее.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего в 2020 году завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках в смешанных единоборствах.

9 января Джонсон получил российский паспорт. До этого он сменил имя в честь президента России Владимира Путина. Боксер отметил, что теперь его будут звать Кевин Владимирович. Он провел 60 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед.