Трамп высказался о Хабибе Нурмагомедове

Дональд Трамп о Хабибе Нурмагомедове: вероятно, он величайший боец всех времен

Экс-президент США Дональд Трамп высказался о бывшем чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибе Нурмагомедове. Championship Rounds приводит его слова в соцсети X со ссылкой на пост политика в Truth Social.

«Хабиб завершил карьеру с рекордом 29-0, не проиграл ни одного раунда. Вероятно, он величайший боец всех времен», — заявил Трамп. Он рассказал о встрече со спортсменом на турнире UFC в Нью-Джерси, назвав Нурмагомедова очень умным парнем, которого ждет большое будущее.

Нурмагомедов встретился с Трампом на турнире UFC 302. Менеджер россиянина Ризван Магомедов поделился, что мужчины коротко обсудили ситуацию в Палестине.

Главным событием вечера стал поединок Ислама Махачева с американцем Дастином Порье. Россиянин победил удушающим приемом в пятом раунде и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. В углу обладателя пояса во время боя был Нурмагомедов.