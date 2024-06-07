Черчесов назвал возглавляющего «Зенит» Семака лучшим тренером России

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов назвал лучшего тренера России. Его слова приводит «Матч ТВ».

Черчесов назвал возглавляющего «Зенит» Сергея Семака лучшим тренером России. «Для меня всегда лучший тот, кто первый. Если бы "Балтика" была третьей, тогда бы я сказал: "Чемпион — Семак, но Игнашевич нечемпионской командой дошел до такого результата», — заявил он.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Вместе с командой специалист шесть раз стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок страны и взял четыре Суперкубка.

«Балтика» под руководством Сергея Игнашевича заняла предпоследнее 15-е место в чемпионате России и вылетела в Первую лигу. При этом команда дошла до финала Кубка России, где проиграла «Зениту». После этого Игнашевич покинул пост.