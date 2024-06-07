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13:06, 7 июня 2024Интернет и СМИ

Премьер Венгрии раскритиковал решение ЕС запретить вещание российских СМИ

Орбан назвал оскорбительным решение ЕС запретить вещание российских СМИ

Фото: Omar Havana / Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал решение Евросоюза (ЕС) запретить вещание российских СМИ, назвав его оскорбительным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Евросоюз принял решение, на мой взгляд, совершенно необоснованное и оскорбительное, о том, что страны-члены ЕС больше не могут получать сообщения из России, [российские СМИ] больше не могут вещать», — высказался Орбан.

Он отметил, что жителей Венгрии и других стран ЕС лишают возможности «посмотреть украинские новости, потом российские новости» и решить, какие, по их мнению, являются правдой.

17 мая сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против «Известий», РИА Новости и «Российской газеты». Вещание этих СМИ на территории ЕС было запрещено. При этом уточнялось, что сотрудники российских медиа смогут продолжить работу в странах объединения, в том числе брать интервью и проводить исследования.

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      Евгения Наумова
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