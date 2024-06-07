Влияние дела об алиментах Сафонова на трансфер в ПСЖ оценили

Юрист Алексеев: Сафонов может заключить контракт с ПСЖ несмотря на алименты

Формально договор о переходе российского вратаря Матвея Сафонова во французский ПСЖ может быть заключен и сейчас, но футболист сможет выехать из России только после уплаты долгов по алиментам. Об этом «Ленте.ру» рассказал спортивный юрист Сергей Алексеев.

«Здесь две системы регулирования. Первая — государственно-правовая. И по ней, согласно решению суда, судебные приставы наложили запрет на выезд игрока зарубеж, пока он не погасит задолженность по алиментам. Вторая — система трансферных отношений, спортивно-правовая, на основании которой Сафонов стремится переехать играть за другой клуб. Формально, договор о переходе может быть заключен, но фактически выехать из страны спортсмен не сможет», — объяснил Алексеев.

По словам юриста, ограничения на выезд будут сняты как только Сафонов погасит долги и предъявит подтверждающие это документу судебному приставу-исполнителю.

«Как только он погасит долг, в тот же день он может передать документы приставу, а он своим решением одномоментно отменит ограничительную меру обеспечения на выезд из России», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что вратарю сборной России запретили выезд из России из-за долга по алиментам. После перерасчета Сафонов оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей.