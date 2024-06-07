Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:08, 7 июня 2024Россия

В Совфеде отреагировали на обстрел Луганска и порассуждали об «ответке» США

Сенатор Джабаров назвал обстрел Луганска сильнейшим за последнее время

Фото: МЧС России

Обстрел Луганска в пятницу, 7 июня, стал сильнейшим за последнее время. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в Telegram.

В пятницу в результате атаки Вооруженных сил Украины в Луганске обрушился подъезд жилого дома. Республиканский Минздрав сообщил о 22 пострадавших.

Джабаров связал атаку с поставками западного оружия Киеву. «Теперь хочется сказать американцам: ждите "ответку"», — написал политик. Сенатор заявил, что передача Западом вооружения Украине является проявлением войны против России.

Ранее «Лента.ру» опубликовала первые кадры с места обрушения подъезда жилого дома в Луганске. На них виден поврежденный фасад пятиэтажного кирпичного дома и получившие повреждения автомобили.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Следствие заявило, что генерал Попов дал показания на других участников хищения. Его адвокат все отрицает

      Президент Швейцарии объяснила отказ поставлять оружие Украине

      Одна ошибка сделала рабочего российского завода миллионером

      В Европе назвали кандидатов на должность Борреля

      В России отреагировали на грубые слова Байдена в адрес Путина

      Талибы на ПМЭФ заинтересовались исламским банкингом

      ВСУ попытались атаковать Россию перед выступлением Путина на ПМЭФ

      В России пообещали ответить на удар ATACMS по Луганску

      Спасатели сообщили об одном человеке под завалами в Луганске после удара ВСУ

      Зеленский выступил против прекращения огня

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше