В Совфеде отреагировали на обстрел Луганска и порассуждали об «ответке» США

Сенатор Джабаров назвал обстрел Луганска сильнейшим за последнее время

Обстрел Луганска в пятницу, 7 июня, стал сильнейшим за последнее время. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в Telegram.

В пятницу в результате атаки Вооруженных сил Украины в Луганске обрушился подъезд жилого дома. Республиканский Минздрав сообщил о 22 пострадавших.

Джабаров связал атаку с поставками западного оружия Киеву. «Теперь хочется сказать американцам: ждите "ответку"», — написал политик. Сенатор заявил, что передача Западом вооружения Украине является проявлением войны против России.

Ранее «Лента.ру» опубликовала первые кадры с места обрушения подъезда жилого дома в Луганске. На них виден поврежденный фасад пятиэтажного кирпичного дома и получившие повреждения автомобили.