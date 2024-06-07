«Вкусно — и точка» назвали флагманом здорового питания

Попова назвала «Вкусно — и точка» новым флагманом здорового питания

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается рождение нового флагмана здорового питания, имея в виду сеть фастфуда «Вкусно — и точка», которая сменила покинувший страну «Макдональдс». Об этом, как сообщает РБК, Попова заявила в ходе Петербургского международного экономического форума.

По ее словам, не было более радостного человека, чем она в тот момент, когда «уходила прежняя компания». Что же касается успехов «Вкусно — и точка», то, как заявила Попова это рождение нового флагмана здорового питания, которому приходится удовлетворять потребности почти двух миллионов посетителей в сутки.

Ранее генеральный директор этой компании Олег Пароев заявил, что она пока не будет открывать рестораны в новых регионах России. Причина — проблемы с безопасностью. По его словам, сеть в новых регионах сеть пока не сможет обеспечить стабильность поставок и безопасность клиентов.

Также он рассказал, что сеть добавит в меню халяльные блюда, так как выходит на территории, где проживает по преимуществу мусульманское население. Кроме того, Пароев заверил, что алкогольные напитки в меню включать пока не планируется.