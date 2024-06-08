Футболист «Рубина» отреагировал на штраф за шутку

Игрок «Рубина» Безруков о штрафе: есть шутки за 300, а есть шутки за 100 тысяч

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков отреагировал на штраф за шутку после матча чемпионата России против петербургского «Зенита». Его слова приводятся в Telegram-канале «Это футбол, брат!».

Безруков поблагодарил болельщиков за поддержку и теплые слова. «Раз уж я такой шутник, хочу рассказать вам еще одну мою шутку из сольника: есть шутки за 300, а есть шутки за 100 тысяч рублей», — добавил он.

4 июня комитет по этике Российского футбольного союза принял решение наказать Безрукова: игрока условно дисквалифицировали на три месяца и оштрафовали на 100 тысяч рублей. В комитете выявили нарушение этических норм в высказывании футболиста о денежной премии.

24 апреля Безруков в шутку потребовал у «Краснодара» премию за победу над «Зенитом» в матче чемпионата России. После этого «Рубин» заявил, что применил дисциплинарное наказание к игроку. Клуб извинился за его слова и назвал их недопустимыми.