Американского боксера арестовали за пьяный дебош

Американского боксера Гарсию арестовали за пьяный дебош в Калифорнии

Полиция арестовала американского боксера Райана Гарсию из-за пьяного дебоша в отеле в Калифорнии. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, инцидент произошел в субботу, 8 июня. Гарсия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в отеле в Беверли-Хиллз. Отмечается, что он нанес гостинице ущерб размером 15 тысяч долларов.

Адвокат Гарсии объяснил поведение клиента. Он заявил, что спортсмен переживает из-за состояния матери, у которой недавно было обнаружено онкологическое заболевание. «Сейчас на его плечах огромное эмоциональное давление», — отметил юрист.

На счету Гарсии 26 поединков, в 25 которых он победил, а в трех потерпел поражение. Еще три боя с его участием были признаны несостоявшимися. Последний раз боксер дрался с соотечественником Девином Хейни и победил нокаутом.

