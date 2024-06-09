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12:35, 9 июня 2024Спорт

Американского боксера арестовали за пьяный дебош

Американского боксера Гарсию арестовали за пьяный дебош в Калифорнии

Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters

Полиция арестовала американского боксера Райана Гарсию из-за пьяного дебоша в отеле в Калифорнии. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, инцидент произошел в субботу, 8 июня. Гарсия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в отеле в Беверли-Хиллз. Отмечается, что он нанес гостинице ущерб размером 15 тысяч долларов.

Адвокат Гарсии объяснил поведение клиента. Он заявил, что спортсмен переживает из-за состояния матери, у которой недавно было обнаружено онкологическое заболевание. «Сейчас на его плечах огромное эмоциональное давление», — отметил юрист.

На счету Гарсии 26 поединков, в 25 которых он победил, а в трех потерпел поражение. Еще три боя с его участием были признаны несостоявшимися. Последний раз боксер дрался с соотечественником Девином Хейни и победил нокаутом.

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      Андрей Стрельцов
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