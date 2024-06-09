Французская оппозиция потребовала от Макрона внеочередных выборов

Глава партии «Нацобъединение» Барделла призвал Макрона к внеочередным выборам

Глава французской ультраправой партии «Национальное объединение», побеждающей на выборах в Европарламент (ЕП), Жордан Барделла призвал провести внеочередные парламентские выборы в стране, сообщает РИА Новости .

«Мы торжественно просим его констатировать эту новую политическую реальность… и организовать новые парламентские выборы», — заявил политик.

Ранее стало известно, что партия «Нацобъединение» начала усиливать преимущество над коалицией французского президента Эммануэля Макрона «Возрождение» на фоне предстоящих выборов в ЕП. По данным опросов Elabe, «Национальное объединение» поддержали 33 процента респондентов, а за правящую коалицию, куда входит «Возрождение», свой голос выразили готовность отдать 15,5 процента опрошенных.