Горящий солдат ВСУ выбрался из бронемашины после прилета дрона в десантный отсек

«Воин DV»: горящий заживо солдат ВСУ попытался вылезти из атакованного БТР

Горящий заживо солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался выбраться из бронемашины после прилета дрона в десантный отсек. Кадры c места боевых действий появились в Telegram-канале «Воин DV», который специализируется на новостях о дальневосточной группировке.

Канал уточняет, что FPV-дрон отряда «Кайра» атаковал украинский БТР M113. В результате бронемашина сгорела вместе с экипажем и десантом. На кадрах видно, как один из членов экипажа охвачен огнем, но все еще двигается и пытается выползти из БТР.

Ранее стало известно, что экипаж российского БТР-82А выжил и высадил десант после дуэли с M2 Bradley ВСУ у поселка Сокол на авдеевском направлении. В сети были опубликованы кадры дуэли российского БТР-82А с десантом и БМП Bradley.