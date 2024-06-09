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13:48, 9 июня 2024Мир

Лавров обвинил Францию во лжи о своих солдатах на Украине

Лавров: Париж обманывает, заявляя об отсутствии своих инструкторов на Украине

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Париж обманывает, говоря об отсутствии французских инструкторов на Украине. Об этом заявил главы МИД России Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости.

Ранее премьер-министр Пятой республики Габриэль Атталь заявил, что французских инструкторов на Украине нет.

«Это неправда, и они это знают», — сказал Лавров. Министр предположил, что таким образом Запад постепенно приучает общественность к мысли о возможности отправки солдат на Украину. «Еще один шажок будет сделан завтра, еще один — послезавтра», — предположил он.

Москва раскрыла этот замысел и видит роль Запада в развязываемой против России войне, заключил глава МИД России.

Ранее немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что Франция ищет союзников, готовых участвовать в инициативе Парижа по отправке военных инструкторов на Украину. Согласно публикации издания, соответствующие предложения были направлены десяткам стран, в том числе США, Великобритании, Польше, Нидерландам, Дании и Швеции.

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      Алан Босиков
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