Лавров обвинил Францию во лжи о своих солдатах на Украине

Париж обманывает, говоря об отсутствии французских инструкторов на Украине. Об этом заявил главы МИД России Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости.
Ранее премьер-министр Пятой республики Габриэль Атталь заявил, что французских инструкторов на Украине нет.
«Это неправда, и они это знают», — сказал Лавров. Министр предположил, что таким образом Запад постепенно приучает общественность к мысли о возможности отправки солдат на Украину. «Еще один шажок будет сделан завтра, еще один — послезавтра», — предположил он.
Москва раскрыла этот замысел и видит роль Запада в развязываемой против России войне, заключил глава МИД России.
Ранее немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что Франция ищет союзников, готовых участвовать в инициативе Парижа по отправке военных инструкторов на Украину. Согласно публикации издания, соответствующие предложения были направлены десяткам стран, в том числе США, Великобритании, Польше, Нидерландам, Дании и Швеции.