Лавров обвинил Францию во лжи о своих солдатах на Украине

Лавров: Париж обманывает, заявляя об отсутствии своих инструкторов на Украине

Париж обманывает, говоря об отсутствии французских инструкторов на Украине. Об этом заявил главы МИД России Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости.

Ранее премьер-министр Пятой республики Габриэль Атталь заявил, что французских инструкторов на Украине нет.

«Это неправда, и они это знают», — сказал Лавров. Министр предположил, что таким образом Запад постепенно приучает общественность к мысли о возможности отправки солдат на Украину. «Еще один шажок будет сделан завтра, еще один — послезавтра», — предположил он.

Москва раскрыла этот замысел и видит роль Запада в развязываемой против России войне, заключил глава МИД России.

Ранее немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что Франция ищет союзников, готовых участвовать в инициативе Парижа по отправке военных инструкторов на Украину. Согласно публикации издания, соответствующие предложения были направлены десяткам стран, в том числе США, Великобритании, Польше, Нидерландам, Дании и Швеции.