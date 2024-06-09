Морпех США рассказал о своем решении отправиться в зону СВО на стороне России

Бывший военнослужащий американского Корпуса морской пехоты Сет Уильям Бейкер оказался в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сражаясь на стороне Российской армии. Это выяснил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Уроженец Аризоны рассказал, что дослужился до младшего капрала, но за месяц до планируемого повышения началась пандемия COVID-19. Мужчина отказался делать прививку и был уволен со службы. Его попытки поступить в полицейскую академию также оказались тщетны. «Американская свобода - она не для всех», — посетовал морпех.

Бейкер отметил, что поехал в Донбасс по ряду причин, однако раскрывать их не стал.

В 2023 году глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что несколько тысяч добровольцев из ряда государств желают принять участие в спецоперации на стороне России. Он уточнил, что речь идет не только о республиках постсоветского пространства, но и о государствах Ближнего Востока, Латинской Америки, а также о США, Великобритании, Канаде, Франции и Германии.