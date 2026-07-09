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Из жизни
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09:00, 9 июля 2026Из жизни

Стали известны подробности о жизни 16 одичавших детей

Мать 16 одичавших детей из США родила четыре года назад сиамских близнецов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Rosemarie Mosteller / Shutterstock / Fotodom

Мать 16 одичавших детей из американской деревни Хамден — Элизабет Сайдерс — родила недоношенных сиамских близнецов в 2022 году. Об этом сообщает WOWK.

Жизнь Элизабет Сайдерс попала в центр внимания после того, как в ее доме нашли 16 детей, годами живших в антисанитарных условиях. Их возраст варьировался от полутора до 18 лет. Среди спасенных детей были три пары близнецов. Они никогда не ходили в школу, и некоторые из них не могли даже говорить.

Как стало известно следствию, детей в доме могло быть больше. Четыре года назад Сайдерс родила сросшихся девочек-близнецов. Они появились на свет на 24-й неделе беременности и не смогли выжить, несмотря на усилия врачей.

Остается неизвестным, является ли Элизабет и ее муж Гэри Сайдерс единственными родителями обнаруженных детей. Они поженились в 2008 году, когда Гэри было 18 лет, а Элизабет — 15. По словам родственника семьи Ронни Флетчера, девушка сбежала к возлюбленному из неблагополучной семьи. Их первый ребенок появился через два месяца после заключения брака.

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Флетчер рассказал, что он и его жена не знали, что в доме проживает столько детей. По словам мужчины, он встречал только двух или трех из них, причем это было много лет назад. «Если бы мы знали, что в том доме все так же, мы бы что-то сделали — даже если бы это было просто поехать туда и забрать детей самим или дать им деньги», — заявил Флетчер.

Ранее сообщалось, что во Франции 45-летняя женщина сбежала из плена, в котором провела последние пять лет. Мучители давали ей кашу с мылом и заставляли ее мыться отбеливателем.

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