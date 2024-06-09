На Украине тело очередного уклониста нашли на склоне Попа Ивана возле Румынии

На Украине обнаружили тело очередного уклониста в горах на границе с Румынией

Украинские пограничники обнаружили тело очередного уклониста на склоне горы Поп Иван на границе с Румынией. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины (ГПСУ).

О находке, обнаруженной на склоне одной из гор украинских Карпат, утром 9 июня сообщил местный житель. Прибывшие к месту происшествия пограничники вызвали туда сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полицейских.

Ранее стало известно, что украинские пограничники начали дежурить на ЖД-вокзалах Ивано-Франковской области в поисках уклонистов. По словам спикера местного погранотряда Константина Лесника, мужчины призывного возраста маскируются под туристов и, прикрываясь намерением посетить гору Говерла или иные туристические достопримечательности, пытаются незаконно пересечь границу.

До этого Западное региональное управление ГПСУ сообщало, что на кордоне были найдены тела порядка 45 украинских граждан, уклонявшихся от мобилизации и пытавшихся покинуть республику через горы и реки.