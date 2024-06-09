Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:19, 9 июня 2024Бывший СССР

На Украине тело очередного уклониста нашли на склоне Попа Ивана возле Румынии

На Украине обнаружили тело очередного уклониста в горах на границе с Румынией

Фото: Martin Kozák / Wikipedia

Украинские пограничники обнаружили тело очередного уклониста на склоне горы Поп Иван на границе с Румынией. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины (ГПСУ).

О находке, обнаруженной на склоне одной из гор украинских Карпат, утром 9 июня сообщил местный житель. Прибывшие к месту происшествия пограничники вызвали туда сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полицейских.

Ранее стало известно, что украинские пограничники начали дежурить на ЖД-вокзалах Ивано-Франковской области в поисках уклонистов. По словам спикера местного погранотряда Константина Лесника, мужчины призывного возраста маскируются под туристов и, прикрываясь намерением посетить гору Говерла или иные туристические достопримечательности, пытаются незаконно пересечь границу.

До этого Западное региональное управление ГПСУ сообщало, что на кордоне были найдены тела порядка 45 украинских граждан, уклонявшихся от мобилизации и пытавшихся покинуть республику через горы и реки.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Не сомневаюсь, что поймут». Лавров разъяснил сигнал Путина о поставках оружия Украине и предупредил об ответе Москвы

      В Москве задержали нападавшего с ножом на людей мужчину

      Гуцул допустила новые попытки давления Кишинева после участия в ПМЭФ

      Орешкин дал прогноз о росте инфляции в России

      Путин встретится с бойцами СВО

      В Вашингтоне заявили о готовности Китая к диалогу с США

      Рок-музыкант напал с ножом на главу АНО «Цифровые платформы» в Москве

      В США допустили применение Западом ядерного оружия против России

      Хуситы заявили о нанесении ударов по британскому эсминцу HMS Diamond

      В России ответили на заявление ГУР о поражении истребителя Су-57

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше