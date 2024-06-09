Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:09, 9 июня 2024Наука и техника

Найдено способное прожить до 15 тысяч лет живое существо

Phys: в Тихом океане найдено существо, способное прожить до 15 тысяч лет

Фото: Mike Blake MB / Reuters

В Тихом океане обнаружено живое существо — рекордсмен по продолжительности жизни. Об этом сообщает журнал Phys.

Во время исследования флоры и фауны на глубине от 3,5 километра до 5,5 километра в поле зрения аппарата попало существо, которое может прожить до 15 тысяч лет. Этим существом является чашеобразная стеклянная губка.

По словам эколога Гетеборгского университета Томаса Дальгрена, глубоководная жизнь до сих пор остается малоизученной. «Подсчитано, что только один из 10 видов животных, живущих здесь, был описан наукой», — пояснил ученый.

Ранее у берегов Таиланда выловили огромного сельдяного короля — редкую рыбу, которая может вырастать до 11 метров в длину, что вдвое превышает размер большой белой акулы. Обычно сельдяные короли обитают на большой глубине и почти никогда не поднимаются к поверхности.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Военкор сообщил об отходе ВСУ из Часова Яра. Украина решила перебросить войска на харьковское направление

      Серия взрывов прозвучала в Полтавской области

      Армия России поразила пункты дислокации иностранных наемников в зоне СВО

      Найдено способное прожить до 15 тысяч лет живое существо

      Москвичей предупредили о «всплеске тепла» на следующей неделе

      В Минэкономразвития раскрыли подробности посещения России туристами из Европы

      В Москве рыбак вонзил нож в прохожего и попал на видео

      Пожилого миллиардера обвинили в сексуальных преступлениях

      Названы ключевые симптомы рака кишечника

      Уровень воды в Оби дошел до критической отметки в Югре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше