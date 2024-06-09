Найдено способное прожить до 15 тысяч лет живое существо

Phys: в Тихом океане найдено существо, способное прожить до 15 тысяч лет

В Тихом океане обнаружено живое существо — рекордсмен по продолжительности жизни. Об этом сообщает журнал Phys.

Во время исследования флоры и фауны на глубине от 3,5 километра до 5,5 километра в поле зрения аппарата попало существо, которое может прожить до 15 тысяч лет. Этим существом является чашеобразная стеклянная губка.

По словам эколога Гетеборгского университета Томаса Дальгрена, глубоководная жизнь до сих пор остается малоизученной. «Подсчитано, что только один из 10 видов животных, живущих здесь, был описан наукой», — пояснил ученый.

Ранее у берегов Таиланда выловили огромного сельдяного короля — редкую рыбу, которая может вырастать до 11 метров в длину, что вдвое превышает размер большой белой акулы. Обычно сельдяные короли обитают на большой глубине и почти никогда не поднимаются к поверхности.