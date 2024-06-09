Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:50, 9 июня 2024Экономика

Песков объяснил понятие многополярного мира

Песков объяснил, что Россия вкладывает в понятие многополярного мира

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Россия вкладывает в понятие многополярности и многополярного мира, о стремлении к которому так много говорится в последнее время. Об этом он высказался в интервью РБК.

Он заявил, что это — мир, который состоит из «разноскоростной с точки зрения роста композиции стран», когда все развиваются по-разному, и кто-то притягивает к себе другие группы стран, играя роль экономического магнита.

«Но нет единого центра, который является колонизатором всех остальных стран, который кого-то подавляет, кого-то ускоряет в развитии, куда-то переносит свое производство, а потом начинает выводить свои инвестиции. Где-то начинает давить мягкой силой… А если страна начинает развиваться не в том направлении, в котором хотелось — устраивает там перевороты, избавляется от действующей власти», — объяснил Песков.

Он также посчитал, что сейчас такого единого центра не может быть по определению, так как на подобное ни у кого не хватает сил. «Как может Америка удерживать всех, когда она уже вторая по ВВП и паритету покупательной способности?» — объяснил пресс-секретарь.

Песков также высказал утверждение, что страны Глобального юга, или коллективного большинства, разделяют стремление к многополярному миру, и выступают против гегемонии одной мировой валюты, «неоколониализма и давления на свои правительства».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет частью гармоничного многополярного мира.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Рок-музыкант ранил ножом главу крупной российской IT-компании. Конфликт мог произойти из-за девушки

      Министр военного кабинета Израиля ушел в отставку и раскритиковал Нетаньяху

      Глава АНО «Цифровые технологии» рассказал о начале конфликта с рокером

      Лидер армянской оппозиции призвал собраться на четырехдневный протест

      Песков объяснил понятие многополярного мира

      Определился победитель «Ролан Гаррос»

      Извлечение тела заживо съеденной женщины из туши змеи попало на видео

      Россиянин решил сделать скульптуру и застрял половым органом в цементе

      Уничтожение американского танка Abrams попало на видео

      Два самолета едва не столкнулись при взлете и посадке с одной полосы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше