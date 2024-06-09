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13:36, 9 июня 2024Россия

Российские ПВО сбили еще один украинский вертолет

Минобороны: средства ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Где именно это произошло, не уточняется. Кроме того, средства ПВО за минувшие сутки перехватили 66 украинских беспилотников и 13 реактивных снарядов HIMARS.

Накануне, 8 июня, МО РФ также сообщало, что в зоне спецоперации был сбит украинский Ми-8, а также были уничтожены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».

В мае армия России уничтожила четыре ударных вертолета Ми-24 Вооруженных сил Украины. Удар по военной технике был нанесен российским дальнобойным оружием.

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      Антон Похиляк
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