ТАСС: тысячи протестующих собрались у здания парламента Армении

Тысячи протестующих собрались у здания Национального собрания Армении, передает корреспондент ТАСС с места событий.

У здания парламента выставлен кордон из полицейских в шлемах и со щитами.

Инициатором протестной акции является лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян. Он призвал своих сторонников 10 июня устроить массовые акции протеста.

Среди требований оппозиции — отставка правительства Никола Пашиняна. Сторонники архиепископа Баграта ставят властям в вину передачу некоторых приграничных сел под контроль Азербайджана.