Ушла из жизни советская актриса из «Трех толстяков»

Заслуженная артистка России Галина Свербилова умерла в возрасте 87 лет

Ушла из жизни заслуженная артистка России Галина Свербилова. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил Детский музыкальный театр имени Наталии Сац.

Артистке было 87 лет. Ее наиболее известная роль — канатная плясунья Суок в фильме «Три толстяка».

Отмечается, что Свербилова стояла у истоков создания музтеатра.

2 июня сообщалось о кончине в возрасте 94 лет советской актрисы театра, кино и телевидения Агнии Елекоевой. Артистка снялась в фильмах «Два билета на дневной сеанс», «Овод», «Ищу человека» и других.