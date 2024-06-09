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21:20, 9 июня 2024Культура

Ушла из жизни советская актриса из «Трех толстяков»

Заслуженная артистка России Галина Свербилова умерла в возрасте 87 лет

Фото : Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац

Ушла из жизни заслуженная артистка России Галина Свербилова. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил Детский музыкальный театр имени Наталии Сац.

Артистке было 87 лет. Ее наиболее известная роль — канатная плясунья Суок в фильме «Три толстяка».

Отмечается, что Свербилова стояла у истоков создания музтеатра.

2 июня сообщалось о кончине в возрасте 94 лет советской актрисы театра, кино и телевидения Агнии Елекоевой. Артистка снялась в фильмах «Два билета на дневной сеанс», «Овод», «Ищу человека» и других.

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      Марина Совина
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