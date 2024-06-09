Ушла из жизни советская актриса из «Трех толстяков»

Ушла из жизни заслуженная артистка России Галина Свербилова. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил Детский музыкальный театр имени Наталии Сац.
Артистке было 87 лет. Ее наиболее известная роль — канатная плясунья Суок в фильме «Три толстяка».
Отмечается, что Свербилова стояла у истоков создания музтеатра.
2 июня сообщалось о кончине в возрасте 94 лет советской актрисы театра, кино и телевидения Агнии Елекоевой. Артистка снялась в фильмах «Два билета на дневной сеанс», «Овод», «Ищу человека» и других.