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22:56, 9 июня 2024Спорт

В «Баварии» прокомментировал переход Мбаппе в «Реал» фразой про гроб

Директор «Баварии» о переходе Мбаппе в «Реал»: гвоздь в крышку гроба футбола
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль оценил переход нападающего Килиана Мбаппе из ПСЖ в «Реал». Его комментарий приводит Sueddeutsche Zeitung.

Эберль заявил, что от трансферов сегодня получают выгоду игроки, семьи, агенты, но не клубы. Как следствие, это негативно влияет на футбольный бизнес. «Всегда можно стать более жадным к деньгам человеком, но каждый, кто жаден к деньгам, постепенно станет гвоздем в крышку гроба футбола», — такой фразой резюмировал ситуацию Эберль.

Мбаппе стал игроком «Реала» 3 июня. Он сменил клуб в статусе свободного агента, поэтому ПСЖ не получит за него компенсацию.

Контракт форварда с «Реалом» рассчитан на пять лет — до конца сезона-2028/2029. Также стало известно, что Мбаппе получит 150 миллионов евро в качестве подписного бонуса и будет зарабатывать 15 миллионов евро в год.

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      Дарья Коршунова
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