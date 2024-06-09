Глава ДНР Пушилин допустил снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин допустил снижение возрастной планки мобилизации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, с учетом «оголтелых шагов в плане мобилизации» в республике нельзя исключать снижение возраста призыва на фронт там до 18 лет.

Ранее во время встречи с иностранными журналистами президент России Владимир Путин заявил, что на снижении порога мобилизации на Украине настаивают США. При этом глава государства указал на то, что в настоящий момент власти республики требуют постановки на учет 17-летних юношей, а проводимая Киевом тотальная мобилизация не решает проблем и направлена лишь на восполнение потерь.