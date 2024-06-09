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10:16, 9 июня 2024Бывший СССР

В ДНР допустили снижение мобилизационного возраста на Украине

Глава ДНР Пушилин допустил снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин допустил снижение возрастной планки мобилизации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, с учетом «оголтелых шагов в плане мобилизации» в республике нельзя исключать снижение возраста призыва на фронт там до 18 лет.

Ранее во время встречи с иностранными журналистами президент России Владимир Путин заявил, что на снижении порога мобилизации на Украине настаивают США. При этом глава государства указал на то, что в настоящий момент власти республики требуют постановки на учет 17-летних юношей, а проводимая Киевом тотальная мобилизация не решает проблем и направлена лишь на восполнение потерь.

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      Георгий Нестеров
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