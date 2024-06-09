В ДНР допустили снижение мобилизационного возраста на Украине

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин допустил снижение возрастной планки мобилизации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, с учетом «оголтелых шагов в плане мобилизации» в республике нельзя исключать снижение возраста призыва на фронт там до 18 лет.
Ранее во время встречи с иностранными журналистами президент России Владимир Путин заявил, что на снижении порога мобилизации на Украине настаивают США. При этом глава государства указал на то, что в настоящий момент власти республики требуют постановки на учет 17-летних юношей, а проводимая Киевом тотальная мобилизация не решает проблем и направлена лишь на восполнение потерь.