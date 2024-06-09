В G7 собрались предостеречь китайские банки от связей с Россией

Reuters: в G7 намерены предупредить мелкие банки КНР о последствиях связей с РФ

В «Большой семерке» (G7) планируют направить на следующей неделе новое жесткое предупреждение небольшим китайским банкам, чтобы те прекратили все торгово-экономические связи с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

На этой мере настаивают, в частности, официальные лица США. Ожидается, что угрозу растущего товарооборота России и Китая станет одной из главных тем на саммите G7 в Италии. Представители Соединенных Штатов пытаются убедить своих коллег из альянса в необходимости принятия более жестких мер в отношении небольших китайских банков, которые продолжают обслуживать транзакции с участием России.

В то же время ряд стран-участниц G7 выступают против введения жестких мер в отношении крупнейших финансовых организаций из КНР. Речь идет в том числе о нежелании представителей Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии ограничивать доступ банков азиатской страны к системе SWIFT или отключать их от глобальной долларовой финансовой системы. Однако возможность принятия подобных мер могут обсудить в отношении небольших китайских банков.

Ранее издание РБК со ссылкой на статистические данные старшего партнера московского офиса юридической фирмы DHH Юань И сообщило о резком увеличении сроков денежных переводов от российского бизнеса в Китай. За последнее время показатель вырос до 2-3 месяцев. При этом в некоторых случаях средства могут и вовсе не дойти до получателя в КНР. Проблемы с двусторонними расчетами, по словам И, связаны прежде всего с рисками китайских компаний и финансовых организаций попасть под вторичными санкции западных стран.