Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:50, 9 июня 2024Бывший СССР

В Генштабе ВСУ назвали напряженной ситуацию на одном из направлений

В Генштабе ВСУ назвали напряженной ситуацию на покровском направлении в ДНР

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

На покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) сложилась напряженная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Генштаб ВСУ сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По данным ведомства, бои ведутся в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Евгеновка и Яснобродовка в ДНР. В ведомстве уточнили, что всего за минувшие сутки произошло 96 боестолкновений.

7 июня Генштаб ВСУ заявлял, что наиболее напряженная ситуация для украинских войск складывается на купянском направлении в Харьковской области и краматорском направлении в ДНР. До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в числе самых тяжелых для украинской армии направлений называл кураховское и покровское.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Не сомневаюсь, что поймут». Лавров разъяснил сигнал Путина о поставках оружия Украине и предупредил об ответе Москвы

      В Риме воры ограбили магазин Bulgari на полмиллиона евро

      В Женеве запретят демонстрацию свастики

      Глава Гагаузии пожелала вновь встретиться с Путиным

      Российского экс-чиновника арестовали за растрату бюджетных миллионов рублей

      В России высказались про сигнал Путина Западу о поставках дальнобойного оружия

      Москвичей предупредили о «мегаливне» в День России

      Моди в третий раз стал премьер-министром Индии

      Футбольный матч в Курске прервали из-за угрозы ракетной атаки

      В Британии заявили об успехе российских войск в боях за Часов Яр

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше