В Генштабе ВСУ назвали напряженной ситуацию на покровском направлении в ДНР

На покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) сложилась напряженная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Генштаб ВСУ сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По данным ведомства, бои ведутся в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Евгеновка и Яснобродовка в ДНР. В ведомстве уточнили, что всего за минувшие сутки произошло 96 боестолкновений.

7 июня Генштаб ВСУ заявлял, что наиболее напряженная ситуация для украинских войск складывается на купянском направлении в Харьковской области и краматорском направлении в ДНР. До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в числе самых тяжелых для украинской армии направлений называл кураховское и покровское.