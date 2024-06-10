Финляндия отправила на Украину новейшие образцы вооружения

Yle: Финляндия отправила Украине новейшие образцы вооружения

Финляндия поставляет Украине новейшие образцы вооружений. Об этом рассказал глава управления военной экономики финских Сил обороны Микко Хейсканен, передает Yle.

По его утверждению, Хельсинки отправляет украинским военным не только устаревшую технику из арсеналов, но и «самые последние новинки». При этом некоторые из них даже не взяты на вооружение, а находятся на стадии разработки. Генерал-лейтенант добавил, что Киев дает обратную связь и положительно отзывается о характеристиках поставленного оружия.

В апреле глава МИД Финляндии Элина Валтонен призвала страны Евросоюза «наскрести» на складах оружие для поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ). До этого президент Финляндии Александр Стубб заявил, что конфликт на Украине можно решить только военным путем.