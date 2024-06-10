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18:32, 10 июня 2024Спорт

Глава УЕФА объяснил недопуск молодежных сборных России к турнирам

Чеферин объяснил недопуск молодежных сборных России влиянием правительств

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Президент Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин объяснил недопуск молодежных сборных России к турнирам. Его слова приводит Saarbrücker Zeitung.

Глава УЕФА заявил, что на данный момент сделать это невозможно, поскольку некоторые ассоциации находятся под сильным влиянием правительств своих стран. При этом Чеферин выступил против любых бойкотов команд: «Почему это должно касаться детей, которые еще не могут голосовать в своей стране?»

В сентябре 2023 года исполком УЕФА предложил допустить российских юношей на турниры в нейтральном статусе. После этого некоторые страны, включая Украину, объявили о намерении бойкотировать матчи с командами России. В итоге решение о допуске не было принято.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы.

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