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13:24, 10 июня 2024Экономика

Инвесторы бросились скупать облигации на фоне снижения ставок

Международные инвесторы вложили в фонды облигаций почти 18 миллиардов долларов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

За неделю международные инвесторы вложили в фонды облигаций 17,8 миллиарда долларов, что стало максимальным показателем с июля 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Такой поведение инвесторов, бросившихся скупать эти ценные бумаги, объясняют смягчением денежно-кредитной политики мировых центральных банков. Так, например, канадский регулятор уменьшил ставку до 4,75 процента. В свою очередь ЕЦБ, впервые после долгого перерыва, понизил ее до 4,25 процента. В сентябре 2023 года ставка европейского ЦБ была повышена до рекордных 4,5 процента, в надежде затормозить инфляцию и довести ее до двух процентов.

Ожидается, что сейчас и ФРС США не сможет долго сохранять свою ставку на 5,25-5,5 процента. По мнению портфельного управляющего Astero Falcon Алена Николаева, тренд на снижение ставок начался и теперь весь вопрос во времени.

Издание обращает внимание на политику Банка России, который действует вопреки тренду и сохраняет жесткую денежно-кредитную политику. Ключевая ставка российского регулятора осталась на 16 процентах, причем ЦБ не исключил ее повышения на очередном заседании. Как следствие, инвесторы переводят деньги из фондов облигаций в фонды денежного рынка.

Ранее российский Минфин призвал разрешить выпуск суверенных еврооблигаций в любой валюте, а не только в долларах или евро. Свою инициативу ведомство обосновывает затруднениями в расчетах из-за западных санкций. Согласно нынешним нормам суверенные еврооблигации могут выпускать только в долларах или евро.

Кроме того, Минфин посетовал на сложности с продажей российского госдолга. В середине мая 2024 года министерство признало несостоявшимися сразу два аукциона облигаций федерального займа (ОФЗ).

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