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23:14, 10 июня 2024Экономика

Стало известно о попытках ЕС продлить соглашение о транзите газа из России

Bloomberg: ЕС пытается продлить соглашение о транзите газа из РФ через Украину

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Чиновники Евросоюза и европейские чиновники ведут переговоры с Киевом о продлении соглашения о транзите российского газа в страны сообщества через Украину на 2025 год. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

По данным источников издания, одним из обсуждаемых вариантов продления транзита является закупка газа в Азербайджане и транспортировка его по российским газопроводам, проходящим по территории Украины. Так исключается приобретение газа у самой РФ, от энергоносителей которой ЕС пытается отказаться.

Желание сохранить транзит через Украину обусловлено тем, что ЕС считает его одним из факторов, держащих на плаву украинскую экономику.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжает поставлять газ в Европу через Украину. По словам главы РФ, российский газ в Европу идет через вторую систему, европейские потребители продолжают получать топливо, кроме того, оно поставляется по «Турецкому потоку».

В конце мая стало известно, что Молдавия и Украина достигли соглашения насчет поставок российского газа после истечения контракта с «Газпромом».

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      Марина Совина
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