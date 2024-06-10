В посольстве России в Эстонии прокомментировали снос памятника герою СССР Ляхову

Посольство России: снос памятника герою СССР Ляхову в Эстонии — акт вандализма

В посольстве России в Эстонии возмущены сносом памятника в честь Героя СССР Якова Яковлевича Ляхова и указывают на двуличие местных властей, которые демонстративно заботятся о монументах нацистов. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«Возмущены очередным кощунственным актом вандализма — сносом памятника, установленного в поселке Пикасилла Валгаского уезда в честь Героя Советского Союза Якова Яковлевича Ляхова», — говорится в сообщении.

При этом монументам, установленным в память о нацистах, напротив, власти оказывают демонстративную заботу, посетовали в посольстве. Налицо двуличие эстонских властей, которые потворствуют распространению и оправданию неонацизма, также сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что в столице Болгарии Софии возобновили демонтаж памятника Советской армии, воздвигнутый в знак победы над нацизмом. Так, 22 апреля начались работы по консервации постамента. Демонтаж монумента был приостановлен по ходатайству партии «Возрождение».

В свою очередь, в МИД РФ рассказали, что скульптурная композиция стала заложником местных политических игрищ и личных амбиций отдельных представителей болгарского истеблишмента.