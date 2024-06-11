Госдума освободила от должности главы комитета депутата Семигина

Депутаты Госдумы на пленарном заседании постановили снять с должности главы комитета по делам национальностей Геннадия Семигина («Справедливая Россия — За правду», СЗРП). От этом сообщает ТАСС.

«Освободить депутата Государственной думы Семигина Геннадия Юрьевича от должности председателя комитета Государственной думы по делам национальностей», — говорится в документе.

Предложение было внесено на рассмотрение парламентариев комиссией по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы 7 июня.

21 мая на заседании фракции СЗРП в рамках ротации было принято решение об освобождении Семигина от должности. В рамках имеющихся у партии квот СРЗП рекомендовала назначить на пост главы комитета по делам национальностей вместо Семигина первого зампреда комитета нижней палаты парламента по просвещению Яну Лантратову.

Ранее в мае Семигина раскритиковал за судебную тяжбу с военкором председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист и режиссер Никита Михалков.

Речь идет о ситуации, когда на сайте организации, возглавляемой Семигиным, вышел пост за его подписью, где заявлялось, что батальону «Ахмат» якобы пришлось силой загонять солдат ВС России на поле боя. Депутат впоследствии прокомментировал, что портал был взломан и на нем разместили фейк. Евгений Рассказов счел слова Семигина о взломе сайта отговоркой, поскольку публикация оставалась на сайте долгое время и была удалена только после возникновения резонанса в соцсетях.

