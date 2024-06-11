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18:02, 11 июня 2024Моя страна

Охраняющий добычу от сорок снежный барс попал на видео

В Туве охраняющий добычу от сорок снежный барс попал на видео

Охраняющий добычу от сорок снежный барс попал на видео. Соответствующие кадры приводит заповедник «Убсунурская котловина», расположенный в Туве, на своей странице «ВКонтакте».

Редкий хищник выбрал в качестве обеда горного козла. Однако в тот момент, когда он приготовился к трапезе, к нему подлетели сороки. Птицы начали нервировать снежного барса, окружив его со всех сторон.

«На нашей памяти только однажды в России камеры фиксировали ирбиса у добычи. Тот ночной случай произошел много лет назад и тоже в Туве. Но это видео, пусть немного в голубых тонах, позволяет рассмотреть хозяина гор и его важное занятие при свете дня», — отметили сотрудники заповедники.

Ранее фотоловушка Хинганского заповедника в Амурской области запечатлела поединок двух рысят. В начале видео взрослое животное тщательно вылизывало своего детеныша, но через несколько секунд он заметил брата или сестру и пустился за ним в погоню.

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      Мария Винар
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