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20:38, 11 июня 2024Наука и техника

Названы новые сроки выхода ремейка «Принца Персии»

Выход игры «Принц Персии: Пески времени» запланировали на 2026 год

Кадр: Принц Персии: «Пески времени»

Компания Ubisoft назвала новые сроки выхода ремейка видеоигры «Принц Персии». Об этом сообщается на сайте фирмы.

В ходе презентации Ubisoft SGF 2024 представители компании-издателя заявили, что ремейк тайтла появится в 2026 году. Изначально игру должны были представить в 2023 году — спустя ровно 20 лет после выхода оригинальной версии. Однако по определенными причинам релиз сорвали. Ubisoft анонсировала ремейк игры «Принц Персии: Пески времени» еще осенью 2020 года.

В Ubisoft уточнили, что «классическое приключение было переработано с нуля», проект перешел в полную фазу производства. По словам представителей компании, над видеоигрой запланировали использовать ресурсы Ubisoft Montreal и партнерских студий в Торонто, Бухаресте, Париже и Пуне. В заключении геймдизайнеры отметили, что ремейк «оживит» историю Принца и принцессы Фары.

Оригинальная игра «Принц Персии: Пески времени» (Prince of Persia: The Sands of Time) была выпущена Ubisoft в 2003 году. Игра вышла на персональных компьютерах, консолях и смартфонах.

Ранее студия GSC Game World опубликовала геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. В ролике показали игровые локации, оружие, персонажей, монстров и аномалии. Игра должна выйти 5 сентября 2024 года.

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      Андрей Ставицкий
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