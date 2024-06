Названы новые сроки выхода ремейка «Принца Персии»

Выход игры «Принц Персии: Пески времени» запланировали на 2026 год

Компания Ubisoft назвала новые сроки выхода ремейка видеоигры «Принц Персии». Об этом сообщается на сайте фирмы.

В ходе презентации Ubisoft SGF 2024 представители компании-издателя заявили, что ремейк тайтла появится в 2026 году. Изначально игру должны были представить в 2023 году — спустя ровно 20 лет после выхода оригинальной версии. Однако по определенными причинам релиз сорвали. Ubisoft анонсировала ремейк игры «Принц Персии: Пески времени» еще осенью 2020 года.

В Ubisoft уточнили, что «классическое приключение было переработано с нуля», проект перешел в полную фазу производства. По словам представителей компании, над видеоигрой запланировали использовать ресурсы Ubisoft Montreal и партнерских студий в Торонто, Бухаресте, Париже и Пуне. В заключении геймдизайнеры отметили, что ремейк «оживит» историю Принца и принцессы Фары.

Оригинальная игра «Принц Персии: Пески времени» (Prince of Persia: The Sands of Time) была выпущена Ubisoft в 2003 году. Игра вышла на персональных компьютерах, консолях и смартфонах.

