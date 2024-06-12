Президент Финляндии примет участие в саммите по Украине

Президент Финляндии Стубб примет участие в саммите по Украине в Швейцарии

Президент Финляндии Александер Стубб посетит Швейцарию для участия в саммите по Украине. Об этом сообщается на сайте канцелярии главы государства.

Целью саммита является выработка общего понимания пути к «справедливому и прочному миру на Украине», отмечается в сообщении. Стороны обсудят краткосрочные и долгосрочные этапы мирного процесса, а также вопросы о том, кто должен быть в них вовлечен. Конференция пройдет по инициативе украинской стороны.

Ранее ООН сообщила, что ее генеральный секретарь Антониу Гутерриш не примет участия в саммите по Украине, который пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии.

Российский сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, отметил, что отсутствие генсека является «самым последним» сигналом о том, что мероприятие станет не более, чем политической формальностью.

Швейцарское правительство сообщало, что на «саммит мира» приглашены делегации более 160 стран. Конференция будет основана на дискуссиях, которые состоялись в последние месяцы. В частности, обсуждаться будет «формула мира» украинского лидера Владимира Зеленского.