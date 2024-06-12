В Госдуме оценили шутку футболиста РПЛ о миллиардах от «Зенита»

Светлана Журова назвала хайпом шутку Сергея Песьякова о миллиардах от «Зенита»

Олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова оценила шутку голкипера «Крыльев Советов» Сергея Песьякова о полученных миллиардах от петербургского «Зенита». Ее слова приводит Metaratings.

Она назвала высказывание игрока хайпом. «Я допускаю, что они специально будут об этом шутить, видя, какой ажиотаж вызывают их слова. Это ведь влияет на их популярность и контракты. Чем больше будут писать про такие шутки, тем больше зарплату будут получать футболисты», — добавила Журова.

Ранее спортивный юрист Сергей Алексеев заявил, что комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) может рассмотреть дело и применить санкции к Песьякову. Это может быть штраф или дисквалификация.

11 июня Песьяков, ранее представлявший «Ростов», рассказал о том, что получает много сообщений от болельщиков после результативной ошибки в игре с «Зенитом». «С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам "Зенит" перевел. Пытаемся, но что-то никак не получается», — пошутил он.

Ранее за аналогичную шутку санкции были применены к полузащитнику казанского «Рубина» Руслану Безрукову. Его условно дисквалифицировали на три месяца и оштрафовали на 100 тысяч рублей.