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10:11, 12 июня 2024Культура

В Крыму национализировали активы победительницы «Евровидения»

В Крыму заявили о национализации активов украинской певицы Джамалы

Фото: Andreas Stroh / Globallookpress.com

В Крыму национализировали активы украинской победительницы «Евровидения»-2016 Сусаны Джамаладиновой, известной как Джамала. Как рассказал РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов, решение коснулось имущества певицы, а также двух земельных участков и жилого здания в Алуште, оформленных на ее родственников.

По словам политика, активы Джамалы попали в решение, расширившее на 110 объектов список национализированного имущества лиц, занявших враждебную позицию по отношению к России, а также поддерживающих власти Киева и спонсирующих украинскую армию.

Украинская исполнительница объявлена в России в розыск, московский суд заочно арестовал ее за фейки о Вооруженных силах РФ — публикацию на странице в соцсети видео, содержащего заведомо ложную информацию о действиях Российской армии в ходе проведения спецоперации.

Ранее Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил требования властей региона о взыскании компенсации ущерба, причиненного в результате энергетической блокады полуострова. Решением инстанции украинскую сторону обязали оплатить убытки, превысившие 3,15 триллиона рублей.

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      Дмитрий Воронин
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