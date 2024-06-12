В Южной Корее сообщили о визите Путина в КНДР в ближайшие дни

Yonhap: президент России Путин посетит КНДР через несколько дней

Президент России Владимир Путин, вероятно, посетит КНДР через несколько дней, утверждает агентство Yonhap со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации главы Южной Кореи.

«Стратегический диалог по дипломатии и безопасности между Южной Кореей и Китаем запланирован примерно на то же время, что и визит Путина в Северную Корею. Принимая все это во внимание, мы позаботимся о том, чтобы наши основные союзники и стратегические партнеры объединились с Южной Кореей по вопросам, касающимся Северной Кореи», — добавил чиновник на условиях анонимности, отмечает агентство.

10 июня сообщалось, что Путин в ближайшие недели последовательно посетит Северную Корею и Вьетнам. Источник «Ведомостей» в дипломатических кругах уточнил, что поездка российского лидера во Вьетнам может состояться уже в июне «и, скорее всего, сразу после визита в КНДР».

В мае в МИД России сообщали, что подготовка к визитам президента России в Северную Корею и Вьетнам находится в активной фазе. До этого в Кремле также подтвердили, что Путин воспользуется приглашением Пхеньяна об официальном визите в КНДР, поездка находится в подготовке у соответствующих ведомств.