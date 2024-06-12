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20:17, 12 июня 2024Мир

В Южной Корее сообщили о визите Путина в КНДР в ближайшие дни

Yonhap: президент России Путин посетит КНДР через несколько дней

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин, вероятно, посетит КНДР через несколько дней, утверждает агентство Yonhap со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации главы Южной Кореи.

«Стратегический диалог по дипломатии и безопасности между Южной Кореей и Китаем запланирован примерно на то же время, что и визит Путина в Северную Корею. Принимая все это во внимание, мы позаботимся о том, чтобы наши основные союзники и стратегические партнеры объединились с Южной Кореей по вопросам, касающимся Северной Кореи», — добавил чиновник на условиях анонимности, отмечает агентство.

10 июня сообщалось, что Путин в ближайшие недели последовательно посетит Северную Корею и Вьетнам. Источник «Ведомостей» в дипломатических кругах уточнил, что поездка российского лидера во Вьетнам может состояться уже в июне «и, скорее всего, сразу после визита в КНДР».

В мае в МИД России сообщали, что подготовка к визитам президента России в Северную Корею и Вьетнам находится в активной фазе. До этого в Кремле также подтвердили, что Путин воспользуется приглашением Пхеньяна об официальном визите в КНДР, поездка находится в подготовке у соответствующих ведомств.

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