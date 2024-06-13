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18:01, 13 июня 2024Спорт

Грозящий Анчелотти тюремный срок увеличился

Прокуратура Испании запросила 5 лет тюрьмы для Анчелотти за махинации с налогами

Фото: Petter Arvidson / Globallookpress.com

Прокуратура Испании запросила для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти тюремное заключение сроком на пять лет за махинации с налогами. Об этом сообщает El Mundo.

По версии следствия, Анчелотти укрывал доходы от имиджевых прав через офшоры. Прокуратура считает, что тренер совершил налоговое мошенничество на сумму более миллиона евро (386 тысяч евро в 2014 году и 675 тысяч евро в 2015-м). За первое преступление правоохранители требуют два года тюрьмы, за второе — три.

Изначально сообщалось, что Анчелотти грозит четыре года и девять месяцев тюрьмы. Однако после пересмотра дела срок был увеличен до пяти лет.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Он также работал с командой с 2013-го по 2015-й. Вместе с мадридцами тренер по два раза стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также трижды выиграл Лигу чемпионов.

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      Дарья Коршунова
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