Грозящий Анчелотти тюремный срок увеличился

Прокуратура Испании запросила 5 лет тюрьмы для Анчелотти за махинации с налогами

Прокуратура Испании запросила для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти тюремное заключение сроком на пять лет за махинации с налогами. Об этом сообщает El Mundo.

По версии следствия, Анчелотти укрывал доходы от имиджевых прав через офшоры. Прокуратура считает, что тренер совершил налоговое мошенничество на сумму более миллиона евро (386 тысяч евро в 2014 году и 675 тысяч евро в 2015-м). За первое преступление правоохранители требуют два года тюрьмы, за второе — три.

Изначально сообщалось, что Анчелотти грозит четыре года и девять месяцев тюрьмы. Однако после пересмотра дела срок был увеличен до пяти лет.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Он также работал с командой с 2013-го по 2015-й. Вместе с мадридцами тренер по два раза стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также трижды выиграл Лигу чемпионов.