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20:26, 13 июня 2024Забота о себе

Названы улучшающие настроение продукты

Диетолог Гинзбург назвал сахар, жир и соль улучшающими настроение компонентами

Фото: Timo Volz / Unsplash

Диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые помогут улучшить настроение. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Первыми приносящими радость продуктами Гинзбург назвал сладости. По его словам, в десертах содержится сразу три улучшающих настроение компонента — сахар, жир и соль. Также положительно влияют на эмоциональное состояние ягоды, считает диетолог. Он пояснил, что в них много веществ с противовоспалительным действием, они улучшают физическое самочувствие и, как следствие, эмоциональное.

Чтобы быть в хорошем расположении духа, Гинзбург посоветовал чаще есть орехи и сухофрукты. Он объяснил, что жирные кислоты омега-3, которые содержатся в орехах, помогают бороться с тревожностью, а сухофрукты повышают настроение благодаря флавоноидам.

Наконец, побороть хандру помогут какао и пряности, считает диетолог. Он указал, что оба типа продуктов стимулируют выработку дофамина, благодаря которому улучшается настроение и появляется ощущение радости и счастья.

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      Екатерина Улитина
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