Тарпищев оценил решение российской теннисистки выступать за Армению

Тарпищев счел неудивительным решение теннисистки Аванесян выступать за Армению

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил решение россиянки Элины Аванесян выступать за сборную Армении. Его слова приводит ТАСС.

По слова функционера, у спортсменки есть право сделать такой выбор. «Она уже давно не в нашей орбите, так что это не удивительно. Она, мне кажется, уже года три живет в Барселоне», — рассказал Тарпищев.

О решении Аванесян выступать за Армению стало известно 10 июня. Заместитель главы Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян заявил, что теннисистка ожидает получения гражданства страны.

Аванесян занимает 78-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На завершившемся «Ролан Гаррос» 21-летняя уроженка Пятигорска дошла до четвертого круга.

