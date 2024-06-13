Врач предупредил о риске рака из-за неправильной чистки зубов

Хирург Никончук: при недостаточной гигиене зубов может развиться рак

Бактерии, развивающиеся на зубах при недостаточной гигиене, могут стать причиной развития тяжелых заболеваний, в том числе рака и болезни Альцгеймера, рассказал главный врач, челюстно-лицевой хирург «Стоматологии на 22 этаже» Евгений Никончук. Об этом риске специалист предупредил в комментарии для «Ленты.ру».

По словам доктора, регулярная профессиональная чистка зубов может снизить риск развития рака молочной, поджелудочной желез, пищевода и возникновение болезни Альцгеймера и инсульта, а также уберечь от ряда других тяжелых заболеваний, которые возникают из-за бактерии Porphyromonas gingivalis.

Бактерия передается через слюну, активно размножается в полости рта и способна провоцировать воспаление во внутренних органах Евгений Никончук челюстно-лицевой хирург

«Чтобы взять ситуацию под контроль, достаточно удалять зубной налет два раза в день в домашних условиях и до трех раз в год с помощью профессиональной гигиены. Не будет налета и биопленки, размножение бактерии будет минимально. Биопленку невозможно увидеть, она не имеет запаха, не поддается определению на ощупь, но ее легко обнаружить с помощью специальной красящей пасты или индикатора зубного налета», — объяснил способ правильно чистить зубы хирург.

Доктор напомнил, что зубная щетка счищает всего лишь до 50 процентов мягкого налета. Остальной остается в труднодоступных межзубных промежутках и провоцирует распространение инфекции. Избавить зубы от биопленки на 100 процентов может только процедура профессиональной гигиены полости рта в стоматологии, заверил врач.

Ранее стоматолог Лилия Кузьменкова назвала причины появления неприятного запаха изо рта. По ее словам, он развивается не только из-за плохой гигиены, но и недостатков питания.