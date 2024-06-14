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17:30, 14 июня 2024Спорт

Ефимова рассказала о невозможности отобраться на Олимпиаду

Ефимова планировала отобраться на ОИ-2024 на турнире в Италии, но не успела

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о невозможности поехать на Олимпиаду в Париже. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Проблема в том, что я не успеваю с международным отбором. В моих планах было выступить от клуба на турнире в Италии, но они отказали мне в допуске», — сказала Ефимова.

Ранее стало известно о том, что российская пловчиха получила нейтральный статус для участия в Олимпийских играх. Для этого ей нужно успеть пройти международный отбор до 23 июня. «Все дедлайны сгорают на моих глазах, и я не знаю, что делать», — отметила россиянка.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

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      Илья Костин
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