Переехавшая в российский город семья канадцев выбрала участок для фермы

Переехавшая в Нижний Новгород семья из Канады выбрала участок для фермы

Семья из Канады, переехавшая в Нижний Новгород, выбрала участок для будущей фермы. Об этом пишет Kp.ru.

Отмечается, что в российском городе иностранцы планируют построить дом и разбить большой огород, чтобы обеспечивать себя овощами и фруктами и даже выращивать их на продажу.

Глава семьи Аренд Фейнстра уже приобрел трактор, на котором планирует проводить сельскохозяйственные работы. Фермеры собираются начать возделывать землю в ближайшее время.

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