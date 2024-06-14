Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:14, 14 июня 2024Моя страна

Переехавшая в российский город семья канадцев выбрала участок для фермы

Переехавшая в Нижний Новгород семья из Канады выбрала участок для фермы
Аренд Фейнстра

Аренд Фейнстра . Кадр: Countryside Acres / YouTube

Семья из Канады, переехавшая в Нижний Новгород, выбрала участок для будущей фермы. Об этом пишет Kp.ru.

Отмечается, что в российском городе иностранцы планируют построить дом и разбить большой огород, чтобы обеспечивать себя овощами и фруктами и даже выращивать их на продажу.

Глава семьи Аренд Фейнстра уже приобрел трактор, на котором планирует проводить сельскохозяйственные работы. Фермеры собираются начать возделывать землю в ближайшее время.

Ранее пенсионер из Нижегородской области выиграл в лотерею пять миллионов рублей. Россиянин уже много лет увлекается игрой в лотерею и не раз в нее выигрывал. В Москву за выигрышем поехал не сам мужчина, а его дочь и внук.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отреагировал на мирное предложение России

      Турция сделает заявление о России на мирной конференции по Украине

      Россиянам пообещали призы за предсказание результатов матчей Евро-2024

      Екатерина Варнава опубликовала фото в купальнике

      ФСБ сообщила о восьмилетнем приговоре россиянину за переводы денег террористам

      Переехавшая в российский город семья канадцев выбрала участок для фермы

      Экс-глава отделения по борьбе с коррупцией УМВД Саратова вымогал взятку и был осужден

      Профицит счета текущих операций России начал сокращаться

      Россиянина задержали за посты в соцсетях с призывами к терроризму

      Генерала СК российского региона освободили от должности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше