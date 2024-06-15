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22:06, 15 июня 2024Спорт

Директор «Бенфики» ударил по лицу фаната принципиального соперника

Директор «Бенфики» Луизао ударил по лицу фаната «Спортинга»
Луизао

Луизао. Фото: STRINGER / Reuters

Директор португальской «Бенфики» Луизао несколько раз ударил по лицу фаната «Спортинга», который является принципиальным соперником «Бенфики». Об этом сообщает издание A Bola.

Болельщик подошел к Луизао для совместной фотографии, сделал ее, а затем начал кричать : «"Бенфика"— дерьмо, да здравствует "Спортинг"!». После этого директор «Бенфики» несколько раз ударил фаната по лицу и сам начал его оскорблять.

Во период футбольной карьеры бразилец Луизао 15 лет играл за «Бенфику». Вместе с командой из Лиссабона он шесть раз выигрывал чемпионат Португалии и дважды Кубок страны. Директором клуба он работает с 2019 года.

Ранее фанатка команды НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» оголила грудь во время матча плей-офф против «Даллас Старз» и прославилась на весь мир. Этот момент снял один из болельщиков и выложил в сеть.

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      Илья Костин
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