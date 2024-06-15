Директор «Бенфики» ударил по лицу фаната принципиального соперника

Директор «Бенфики» Луизао ударил по лицу фаната «Спортинга»

Директор португальской «Бенфики» Луизао несколько раз ударил по лицу фаната «Спортинга», который является принципиальным соперником «Бенфики». Об этом сообщает издание A Bola.

Болельщик подошел к Луизао для совместной фотографии, сделал ее, а затем начал кричать : «"Бенфика"— дерьмо, да здравствует "Спортинг"!». После этого директор «Бенфики» несколько раз ударил фаната по лицу и сам начал его оскорблять.

Во период футбольной карьеры бразилец Луизао 15 лет играл за «Бенфику». Вместе с командой из Лиссабона он шесть раз выигрывал чемпионат Португалии и дважды Кубок страны. Директором клуба он работает с 2019 года.

Ранее фанатка команды НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» оголила грудь во время матча плей-офф против «Даллас Старз» и прославилась на весь мир. Этот момент снял один из болельщиков и выложил в сеть.

