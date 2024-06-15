Джей Ло устала спасать брак со «сварливым» Беном Аффлеком

Daily Mail: Дженнифер Лопес прекратила попытки спасти брак с Беном Аффлеком

Американская певица Дженнифер Лопес отчаялась спасать брак с голливудским актером Беном Аффлеком. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на свои источники.

По сведениям газеты, Джей Ло устала от попыток наладить семейную жизнь и чувствует, что уже сделала все, что было в ее силах. Главной причиной, побудившей звезду уйти, называют вечную ворчливость и угрюмость Аффлека. «Он курит одну за одной, ругается и выглядит раздраженным большую часть времени. Отличный режиссер и актер, но с ним не сильно повеселишься, понимаете?» — поделился собеседник издания. Источник, однако, добавляет, что актер остается прекрасным отцом.

При этом Лопес, по словам инсайдера, пытается «извлечь максимум пользы» из текущих событий: занимается спортом, проводит время с детьми и строит новые планы на грядущий 2025 год. Одно из таких событий — возобновление тура This Is Me... Live. В 2024-м певица отменила гастроли, чтобы «прийти в себя».

Объявлять о расставании, тем не менее, пара пока не собирается, убежден инсайдер. «Я думаю, они хотят подождать, пока дети не закончат школу, не разберутся со школьными делами и прочим, прежде чем делать громкое заявление. Они ставят детей на первое место», — поделился собеседник газеты.

Слухи о скором разводе голливудского актера Бена Аффлека и американской певицы Дженнифер Лопес спустя два года брака появились в середине мая. По данным инсайдеров, артист уже съехал из их общего пентхауса, и супруги начали подготовку к бракоразводному процессу. Накануне на сайте продажи недвижимости появились новые снимки общего дома знаменитостей, ради которого они влезли в 30-летнюю ипотеку.

Поспособствовал спекуляциям и недавнее появление певицы на премьере своего нового фильма «Атлас». 54-летняя артистка прошла по красной дорожке без мужа, однако при этом она не сняла кольцо с безымянного пальца левой руки. Возможной причиной семейного конфликта называют недовольство Аффлека работой жены. Выяснилось, что звезда «Лиги справедливости» уже давно ссорится с творческой командой жены, считая, что ей нужно пересмотреть свое отношение к работе.